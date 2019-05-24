Чешский премьер надеется, что британцы останутся в ЕС

Главу чешского правительства Андрея Бабиша не удивило заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что она покинет свой пост лидера правящей Консервативной партии 7 июня. Бабиш, по его словам, «надеется, что в Соединенном Королевстве пройдут досрочные выборы, а также референдум, после которого Британия, один из главных наших союзников, осталась бы в составе ЕС».

Президент Милош Земан на аналогичный вопрос журналистов, заданный ему на избирательном участке по месту жительства по случаю выборов в ЕП, куда он пришел проголосовать с супругой, отметил, что "ему жаль Терезы Мэй".