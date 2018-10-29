Чешский премьер: Чехия считает плохим известием намерение США расторгнуть договор о разоружении с Россией

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минобороны США Джеймс Норман Мэттис, прибывший в Прагу по случаю празднования 100-летия Чехословакии, обсудили, помимо роста оборонного бюджета Чехии, вопросы взаимной торговли. В связи с этим Бабиш высказался в пользу свободной торговли и против торговых войн.

Политики обсудили закупки военной техники, которые планирует Чешская армия, и возможность участия американской стороны в этих тендерах, а также возможное строительство новых атомных энергоблоков на чешской территории. Премьер-министр на конференции по итогам встречи сообщил журтналистам о том, что заверил Джеймса Н. Мэттиса в прозрачности планируемых закупок.

Как подчеркнул глава правительства ЧР, Чехия считает плохим известием намерение США расторгнуть договор о разоружении с Россией. Андрей Бабиш также надеется, что отношения между странами не будут oбостряться.