Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулу для «получения разъяснений» из-за встречи президента страны Милоша Земана и членов организации «Всемирный совет подкарпатских русинов». На эту встречу, состоявшуюся в начале сентября, обратило внимание издание Deník N. По его информации, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации – исключительно внутреннее дело Украины. Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет Украины.

В ходе встречи Матула заявил, что ЧР поддерживает территориальную целостность Украины в рамках границ, признанных мировым сообществом. Он также сообщил, что по этому поводу будет выпущен официальный документ. По словам представителя посольства Чехии, разговор Матулы в Министерстве иностранных дел был коротким. «Посол повторил то, что ранее сказал представитель президента Чехии Иржи Овчачек», - сказал пресс-секретарь Томаш Павличек.