Чешский «Последний адрес» открыл в Пльзене таблички памяти жертв коммунистического террора

Катерина Айзпурвит
30-11-2018
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30 ноября 2018 г. Институт изучения тоталитарных режимов, gulag.cz и politictivezni.cz установили в Пльзене памятные таблички «Последний адрес». Чешские активисты по примеру российского движения «Последний адрес» помещают небольшие памятные знаки на фасадах домов, где в годы террора производились аресты сограждан, казненных властями ЧССР.

На улице Яблонского были открыты две таблички, посвященные двум казненным офицерам, – Йозефу Кучере и Вацлаву Женишеку. На Клатовском проспекте появится табличка в память о тюремном надзирателе Ченеке Петелике, казненном за помощь политзаключенным в 1950 г.

 
 
 
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