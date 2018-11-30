Чешский «Последний адрес» открыл в Пльзене таблички памяти жертв коммунистического террора

30 ноября 2018 г. Институт изучения тоталитарных режимов, gulag.cz и politictivezni.cz установили в Пльзене памятные таблички «Последний адрес». Чешские активисты по примеру российского движения «Последний адрес» помещают небольшие памятные знаки на фасадах домов, где в годы террора производились аресты сограждан, казненных властями ЧССР.

На улице Яблонского были открыты две таблички, посвященные двум казненным офицерам, – Йозефу Кучере и Вацлаву Женишеку. На Клатовском проспекте появится табличка в память о тюремном надзирателе Ченеке Петелике, казненном за помощь политзаключенным в 1950 г.