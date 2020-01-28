Чешский писатель Павел Когоут готов просить предоставления убежища российскому историку Юрию Дмитриеву

«Мемориал Чешская Республика», чешский филиал Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», публикует на своей странице в Facebook письмо в поддержку Юрия Дмитриева, российского историка, исследователя мест захоронений жертв политических репрессий, автора книги «Место памяти Сандармох».

Автором открытого письма является чешский писатель Павел Когоут, участник Пражской весны, диссидент и подписанта Хартии-77, высказавший свою готовность просить чешского министра культуры о предоставлении Юрию Дмитриеву и его семье убежища в Чешской Республике:

«Уважаемый и дорогой коллега Юрий Дмитриев, начиная с 1969 года, когда в советской «Белой книге» я был объявлен врагом, меня целых десять лет вынуждали молчать. На следующие десять лет чешские пограничники насильно выдворили меня в Австрию, откуда я смог вернуться в Прагу только в 1989 году.

Моя реабилитация была признана и в России, и в 2000 году российский министр культуры пригласил меня на премьеру моей пьесы в знаменитый МХАТ. Тут я вижу надежду и для Вас – когда на Вашей родине изменится ситуация; это, как показывает история со мной и коллегой Солженицыным, случается нередко.

Если вы не возражаете, я могу обратиться к нашему министру культуры с просьбой предложить Вам и Вашей семье временное убежище в Чешской Республике. С дружеским приветом Вам и Вашим близким – Павел Когоут, чешский и австрийский писатель и драматург». 20 января 2020 года, Прага.

Юрий Дмитриев уже три года находится в СИЗО-1 г. Петрозаводска в ожидании решения суда по делу, возбужденному по анонимному сообщению о хранении историком фотографий своей приемной дочери в обнаженном виде. Обвинение – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», за что историку грозит 20 лет тюрьмы. Защитники Юрия Дмитриева характеризуют заведенное дело как сфабрикованное. В поддержку обвиненного исследователя высказался ряд российских общественных деятелей, правозащитников, представителей российской культуры, которые требуют проведения по возбужденному делу справедливого судебного процесса. Поддержку Юрию Дмитриеву оказывает Правозащитный центр «Мемориал» по программе «Поддержка политзаключенных».