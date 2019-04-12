Чешский омбудсмен хочет, чтобы компании публиковали разницу в зарплатах женщин и мужчин

Омбудсмен Чехии Анна Шабатова представила проект поправки к закону, согласно которой компании с большим штатом будут обязаны публиковать информацию о разнице в зарплатах сотрудников женского и мужского пола. В противном случае они лишатся права претендовать на государственные заказы.

Остальные работодатели должны будут сообщать среднюю зарплату, которую получают в компании женщины и мужчины, по требованию профсоюза или конкретного сотрудника. Анна Шабатова указывает, что «прозрачность зарплат является предпосылкой справедливого вознаграждения за труд, как это гарантирует Трудовой кодекс». Проект поправки передан на рассмотрение в парламент Чешской Республики.