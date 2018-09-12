Чешский национальный банк прогнозирует рост ключевой ставки

Эва Туречкова
12-09-2018
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По прогнозам Чешского национального банка, до конца текущего года придется дважды поднять ключевую ставку. На сегодняшний день этот показатель составляет 1,25 %. В интервью агентству «Рейтер» об этом сообщил глава ЧНБ Иржи Руснок.

Межгодовой рост потребительских цен в августе ускорился до 2,5 %, а инфляция опережает установленную Центробанком границу в 2 %. ЧНБ также прогнозирует небольшое ослабление курса кроны.

 
 
 
 
 
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