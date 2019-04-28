Чешский национальный банк повысит процентные ставки

Совет Чешского национального банка в четверг, 2 мая, обнародует экономический план на вторую половину текущего года. Согласно предварительным оценкам аналитиков, банк собирается повысить процентные ставки на 0,15% – до 2%. Это связано с инфляцией и обменным курсом кроны. С другой стороны, неопределенность в отношении экономического развития за рубежом противоречит таким мерам.

По мнению некоторых экономистов, есть веские доводы против повышения процентной ставки, однако в данный момент экономическая ситуация относительно стабильна и предсказуема, и аргументы “за” гораздо более весомы, чем в начале 2019 года.