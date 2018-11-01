Чешский национальный банк повысил ставку рефинансирования

Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил базовую процентную ставку с 1,5% до 1,75% годовых. Причиной стала экономическая ситуация в стране, которую характеризуют стремительный рост зарплат и высокие темпы роста цен, превышающие цель Центробанка по инфляции около 2%. Также ЧНБ на 0,25% повысил ломбардную ставку до 2,75% и дисконтную ставку до 0,5%.

Вследствие решения ЦБ эксперты ожидают роста процентной ставки по ипотечным, потребительским кредитам и увеличения доходности вкладов. В ответ на решение ЧНБ курс чешской кроны на межбанковской валютной бирже начал укрепляться по отношению ко всем основным мировым валютам.