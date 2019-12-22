Чешский национальный банк: Переходу Чехии на евро препятствует разница в экономическом уровне со странами еврозоны

Переходу Чешской Республики на единую европейскую валюту, согласно результатам анализа Чешского национального банка, препятствует разница в экономическом уровне с развитыми странами еврозоны. Процесс сближения в последние годы возобновился, однако, разница со средними показателями членов еврозоны у Чехии остается значительной. Кроме этого, подчеркивают специалисты, Чехия до сих пор не согласовала с еврозоной свои финансовые циклы. Под вопросом остается стабильность ситуации в сфере общественных финансов страны из-за старения населения и увеличения обязательных расходов бюджета.

Единственно обстоятельством в пользу перехода на евро у Чехии длительное время остаются глубокие торговые и имущественные связи со странами ЕС, использующими единую европейскую валюту.