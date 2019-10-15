Чешский национальный банк о вводе евро и отмене оплаты наличными

Несмотря на рост популярности безналичного расчета растет, в ближайшие десятилетия в Чехии не грозит отмена наличных денег. Об этом заявили аналитики Чешского национального банка (ČNB) в ходе панельной дискуссии со студентами Факультета бизнеса и менеджмента Брненского технического университета. Дискуссия была посвящена 100-летию чехословацкой валюты.

По словам директора денежной секции ČNB Йозефа Духачека, по данным за 2018 году, 56% граждан ЧР использовали банковские карты для снятия наличных в банкоматах. Оплата наличными имеют ряд преимуществ – они мгновенные, покупатель может быть уверен, что продавец их примет, более того, они анонимны. Кроме того, по данными социологом люди обращаются с наличными с большей осторожностью, чем в случае безналичных расчетов. Как отметил Йозеф Духачек объем наличных денег в обращении в Чешской Республике увеличивается с каждым годом.

В ходе обсуждения студенты задали ряд вопросов о переходе на евро. Йозеф Духачек заявил, что он сомневается, стоит ли Чехии готовиться к вступлению в зону евро в ближайшем будущем. Он отметил, что курс кроны по отношению к евро очень стабилен и у Чехии нет тех причин переходить на евро, какие были у Франции, Италии или Германии.