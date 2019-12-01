Чешский национальный банк: Цены квартир в Чехии в настоящее время на 15-20% выше, чем их реальная рыночная стоимость

По мнению экспертов Чешского национального банка, стоимость квартир на чешском рынке искусственно преувеличена, причем на 15-20%. Обусловлено это недостатком предложения квартир в крупных городах. Свои рекомендации по поводу ипотечного кредитования центральный банк, однако, не изменил. Специалисты ЧНБ ожидают, что в ближайшее время наблюдаемый рост цен жилья начнет постепенно замедляться.
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