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Чешский национальный банк: Цены квартир в Чехии в настоящее время на 15-20% выше, чем их реальная рыночная стоимость

Антон Каймаков
01-12-2019
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По мнению экспертов Чешского национального банка, стоимость квартир на чешском рынке искусственно преувеличена, причем на 15-20%. Обусловлено это недостатком предложения квартир в крупных городах. Свои рекомендации по поводу ипотечного кредитования центральный банк, однако, не изменил. Специалисты ЧНБ ожидают, что в ближайшее время наблюдаемый рост цен жилья начнет постепенно замедляться.

 
 
 
 
 
 
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