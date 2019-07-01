Чешский Нацбанк предупреждает о появлении поддельных банкнот

Национальный банк Чешской Республики предупреждает, что в Оломоуце, Шумперке, Брно и Остраве было выявлено несколько фальшивых купюр достоинством 500 крон по образцу банкнот 2009 года выпуска и достоинством 1000 крон по образцу 2008 года. Защитная металлическая полоса на подделках перенесена с купюр меньшего достоинства. Нацбанк предупреждает, что фальшивые банкноты могут вскоре появиться и в других регионах страны.
По мнению специалистов, подделки не отличаются высоким качеством, поскольку сделаны на струйном принтере и не имеют водяных знаков и других элементов защиты.
«Связующая нить между Чехией и Россией – вторжение 1968-го и история инакомыслия»
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
«Я милого узнаю по…» или голос вместо отпечатков пальцев
Сербское «окно в Россию»
МИД Чехии присоединился к заявлению ЕС по случаю Международного дня в поддержку жертв пыток