Чешский Нацбанк предупреждает о появлении поддельных банкнот

Катерина Айзпурвит
01-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Национальный банк Чешской Республики предупреждает, что в Оломоуце, Шумперке, Брно и Остраве было выявлено несколько фальшивых купюр достоинством 500 крон по образцу банкнот 2009 года выпуска и достоинством 1000 крон по образцу 2008 года. Защитная металлическая полоса на подделках перенесена с купюр меньшего достоинства. Нацбанк предупреждает, что фальшивые банкноты могут вскоре появиться и в других регионах страны.

По мнению специалистов, подделки не отличаются высоким качеством, поскольку сделаны на струйном принтере и не имеют водяных знаков и других элементов защиты.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 