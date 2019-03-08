Чешский нацбанк: объем фальшивых денег снизился на 25%

В прошлом году в Чешской Республике было изъято 2111 фальшивых банкнот и монет, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем фальшивых денег, обнаруженных в Чехии, снижается четвертый года подряд. Количество подделок непосредственно чешских крон снизилось на 307 единиц, составив 1011 фальшивок за 2018 год. Подделок иностранных денег было обнаружено 1100 единиц, что на 432 меньше, чем в 2017 году. Об этом в пятницу, 8 марта, на официальной пресс-конференции сообщил член правления Чешского национального банка Войтех Бенда.

По мнению господина Бенды, количество задержанных поддельных денег в Чешской Республике с каждым годом снижается, однако риск того, что фальшивки могут попасть в руки обычных граждан, по-прежнему существует. Поэтому необходимо внимательно относится к внешнему виду как банкнот, так и монет, которые находятся в обиходе.