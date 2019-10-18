Архив передач

Чешский мультипликационный фильм «Дочь» награжден «студенческим Оскаром»

Эва Туречкова
18-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Студентка пражского факультета кино и телевидения Академии искусств Дарья Кощеева в пятницу в Лос-Анжелес получила «студенческого Оскара» - премию Student Academy Awards за мультипликационный фильм «Дочь». Чешская лента победила в конкуренции более полутора тысячи других фильмов. Режиссер Кащеева – родом из Таджикистана – рассказывает в ней о непростых взаимоотношениях отца и дочери.

Для придания кадрам большей реалистичности режиссер использовала ручную камеру. Такой подход в мультипликационных фильмах применяется крайне редко.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 