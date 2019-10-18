Чешский мультипликационный фильм «Дочь» награжден «студенческим Оскаром»

Студентка пражского факультета кино и телевидения Академии искусств Дарья Кощеева в пятницу в Лос-Анжелес получила «студенческого Оскара» - премию Student Academy Awards за мультипликационный фильм «Дочь». Чешская лента победила в конкуренции более полутора тысячи других фильмов. Режиссер Кащеева – родом из Таджикистана – рассказывает в ней о непростых взаимоотношениях отца и дочери.

Для придания кадрам большей реалистичности режиссер использовала ручную камеру. Такой подход в мультипликационных фильмах применяется крайне редко.