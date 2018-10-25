Чешский миллиардер Даниэл Кршетински стал совладельцем газеты Le Monde

Тимур Кашапов
25-10-2018
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Французский банкир Маттье Пигасс, совладелец французской газеты Le Monde, продал 49% акций холдинга Le Nouveau Monde компании Czech Media Invest чешского бизнесмена Даниэля Кршетински. Об этом сообщает информагентство AFP. Le Nouveau Monde принадлежит, в частности, одна из самых популярных французских газет Le Monde. Пигасс сообщил о продаже издания на трехчасовой встрече с представителями работников и главой газеты, которая состоялась в четверг, 25 октября.

Ранее Czech Media Invest приобрела радиостанции французской компании Lagardére в Польше, Словакии, Румынии, а также две популярные чешские радиостанции – Frekvence 1 и Evropa 2. Стоимость сделки составила 73 млн евро.

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