Чешский МИД и МВД: Позиция по отношению к Израилю остается неизменной, эта страна является ключевым партнером Чехии

Как после встречи с министром иностранных дел Чехии Томашом Петршичеком заявил руководитель чешского МВД Ян Гамачек, позиция страны по отношению к Израилю остается неизменной, это государство является ключевым партнером Чехии. Недавно Чешская Республика выразила поддержку Израилю на ряде международных форумах.

Глава чешского МИД Томаш Першичек, а также два его предшественника в министерском кресле Лубомир Заоралек и Карел Шварценберг в субботней статье газеты «Právo» высказали критику по поводу израильского плана аннексировать территории еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. По мнению упомянутых политиков, аннексия бы противоречила международному праву. Статью раскритиковали президент Чехии Милош Земан и премьер Андрей Бабиш, а также некоторые организации.