Архив передач

Чешский мальчик погиб в Австрии после падения с обрыва

Эва Туречкова
23-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Шестилетний чешский мальчик погиб во время спуска с австрийской горы Драхенванд, сообщает чешское информагентство ЧТК. Мальчик отправился в поход со своей 42-летней матерью, ее приятелем и другом семьи. Восхождение туристов на вершину горы затянулось, во время спуска уже было темно. Мальчик поскользнулся и упал с обрыва.

Виа-феррата Драхенванд относится к классу C/D, то есть к маршрутам повышенной сложности и предназначена для взрослых туристов.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 