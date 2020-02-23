Чешский мальчик погиб в Австрии после падения с обрыва

Шестилетний чешский мальчик погиб во время спуска с австрийской горы Драхенванд, сообщает чешское информагентство ЧТК. Мальчик отправился в поход со своей 42-летней матерью, ее приятелем и другом семьи. Восхождение туристов на вершину горы затянулось, во время спуска уже было темно. Мальчик поскользнулся и упал с обрыва.

Виа-феррата Драхенванд относится к классу C/D, то есть к маршрутам повышенной сложности и предназначена для взрослых туристов.