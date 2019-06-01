Чешский Крумлов ввел плату для туристических автобусов

Чешский Крумлов, который в туристический сезон с трудом справляется с наплывом гостей, ввел плату на въезд в центр города для туристических автобусов. Один автобус заплатит 1250 крон за прибытие и отправление с так называемого автобусного пункта (bus stop). Благодаря введению этой системы руководство города рассчитывает получить прибыль в размере 8 миллионов крон (310 тысяч евро) за год.

Турагентства уже начали бронировать места для своих автобусов через специальную систему в интернете. Система будет действовать три года, пока город не построит специальный автовокзал для туристических автобусов. За счет введения платы для автобусов руководство хочет регулировать количество краткосрочных посетителей, а также увеличить доходы от туризма. Каждый год в Чешский Крумлов приезжает около 16 000 туристических автобусов - около двух миллионов туристов в год.