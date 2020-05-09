Архив передач

Чешский генерал Франтишек Ридзак возглавит европейскую миссию в Мали

Ирина Ручкина
09-05-2020
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Бригадный генерал Франтишек Ридзак во время полугодового командования миссией Европейского союза в Мали будет решать такие вопросы, как подготовка малийских войск, охрана гражданских лиц, а также планирование развития всей миссии в будущем. Не менее важной задачей станет контроль соблюдения мер безопасности, введенных в связи с коронавирусом Covid-19. Генерал Ридзак вступит в должность в середине июня 2020 года, и впервые в истории совместных миссий Евросоюза чешский военнослужащий возьмет на себя командование международной миссией.

Сам Франтишек Ридзак в интервью Чешскому информационному агентству ČTK заявил, что не считает данное назначение вершиной своей карьеры.

 
 
 
 
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