Чешский футболист дебютировал в составе чемпиона Голландии

Тимур Кашапов
13-12-2018
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19-летний футболист молодежной сборной Чехии Михал Садилек дебютировал в национальном первенстве Голландии в составе клуба ПСВ из Эйндховена, который является действующим чемпионом страны. В матче против роттердамского «Эксельсиора», который завершился со счетом 6:0 в пользу ПСВ, чех сделал три результативные передачи.

«Матч проходил дома при полных трибунах. Я сильно нервничал, но партнеры помогли справиться с волнением, а успешные действия вселили уверенность в своих силах», - прокомментировал свой дебют Михал Садилек.

 
 
 
 
 
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