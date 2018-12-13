Чешский футболист дебютировал в составе чемпиона Голландии

19-летний футболист молодежной сборной Чехии Михал Садилек дебютировал в национальном первенстве Голландии в составе клуба ПСВ из Эйндховена, который является действующим чемпионом страны. В матче против роттердамского «Эксельсиора», который завершился со счетом 6:0 в пользу ПСВ, чех сделал три результативные передачи.

«Матч проходил дома при полных трибунах. Я сильно нервничал, но партнеры помогли справиться с волнением, а успешные действия вселили уверенность в своих силах», - прокомментировал свой дебют Михал Садилек.