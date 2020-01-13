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Чешский фильм «Дочь» режиссера Кащеевой получил номинацию на «Оскара»

Эва Туречкова
13-01-2020
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Фильм «Дочь» студентки пражского факультета кино и телевидения Академии искусств, уроженки Таджикистана Дарьи Кощеевой - лауреата премии Student Academy Awards и ряда других престижных наград - получил номинацию на «Оскара» в категории лучший короткометражный мультипликационный фильм.

Кащеева в своем фильме рассказывает о непростых взаимоотношениях отца и дочери.

Для придания кадрам большей реалистичности режиссер использовала ручную камеру. Такой подход в мультипликационных фильмах применяется крайне редко.

 
 
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