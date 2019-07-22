Чешский филиал Huawei передает конфиденциальные данные клиентов посольству КНР в Праге

Как стало известно «Чешскому Радио», сотрудники филиала китайской компании Huawei в Чехии регулярно собирают конфиденциальные данные о госслужащих и бизнесменах, являющихся их клиентами, и передают их в посольство Китая в Праге. Компания собирает такую информацию как личные интересы клиента, количество детей, финансовая ситуация и т.д. Это подтвердили журналистам двое бывших сотрудников компании на условиях анонимности.

Также данные заносятся в специальную базу, к которой имеет доступ центральный офис Huawei в Китае. Западные спецслужбы убеждены, что компания тесно сотрудничает с китайскими властями.

Чешские и западные спецслужбы убеждены, что запуск технологии 5G от Huawei в качестве национальной инфраструктуры представляет угрозу безопасности страны. В этом контексте президент Чехии Милош Земан ранее заявил, что против Huawei нет доказательств их недобросовестного поведения.