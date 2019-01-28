Чешский филармонический оркестр впервые выступит в Эльбской филармонии

Чешский филармонический оркестр под руководством главного дирижера и художественного руководителя Семена Бычкова 4 февраля впервые выступит в Эльбской филармонии в Гамбурге. Концерт известного чешского коллектива состоится в рамках тура по Бельгии и Германии. "В качестве солиста приглашен 23-летний канадский пианист польского происхождения Ян Милош Лисецкий", - сообщил пресс-секретарь Чешской филармонии Людек Бржезина.

Чешский филармонический оркестр в период с 1 по 8 февраля даст концерты в Эссене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Нюрнберге, Дюссельдорфе и Ганновере.