Чешский филармонический оркестр в рамках турне в США даст 11 концертов

По случаю 100-летней годовщины возникновения Чехословакии Чешский филармонический оркестр в минувшие выходные дал два концерта в престижнейшем зале Нью-Йорка Carnegie Hall. На первом концерте в субботу прозвучала Симфония №7, ре минор, впервые исполненная 22 апреля 1885 г. в Лондоне, и Концерт для виолончели с оркестром №2 си минор Антонина Дворжака (1841-1904).

В программу воскресного концерта чешские исполнители включили Симфонию № 2 до минор «Воскресение» Густава Малера. В рамках американского турне Чешский филармонический оркестр даст в общей сложности одиннадцать концертов в девяти городах.