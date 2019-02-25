Чешский еврокомиссар: Закон о запрете двойных стандартов качества товаров в ЕС будет принят до выборов

Как сообщила еврокомиссар от Чехии Вера Йоурова, в ближайшее время Брюссель утвердит закон, запрещающий в разных странах Евросоюза продавать под одной маркой и в одинаковой упаковке товары, отличающиеся по качеству. Это должно произойти еще до выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года.

Страны «новой Европы» долгое время добивались законодательного запрета на практику, когда товары одной марки, поставляются в западные страны более высокого качества и отличающиеся по составу. Проблема была признана Брюсселем после проведения многочисленных лабораторных тестов.