Чешский еврокомиссар В. Йоурова встала на сторону Twitter в споре компании с Д. Трампом

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова встала на сторону интернет-компании Twitter в ее конфликте с президентом США Дональдом Трампом. Twitter пометил несколько сообщений президента маркировкой, указывающей на недостоверные сведения, после того как Трамп в своем микроблоге опубликовал сообщение, в котором говорилось, что демократы, рассылая жителям некоторых штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

29 мая Дональд Трамп подписал указ, который призван установить новое регулирование в сфере коммуникаций. В заявлении, которое Президент США сделал для местных журналистов, сообщается, что отныне соцсети не смогут делать то, что им хочется, поскольку лишаются прежней защиты от ответственности.

Еврокомиссар Вера Йоурова, со своей стороны, 1 мая опубликовала в Twitter сообщение, в котором заявила, что поддерживает усилия компании указывать на недостоверную информацию. «Здесь речь идет не о цензуре, а о маркировке недостоверных или вводящих в заблуждение сведений, которые могут нанести общественный урон», – написала Йоурува, которая занимается в Еврокомиссии, в том числе, борьбой с дезинформацией.