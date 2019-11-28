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Чешский еврокомиссар обозначила приоритеты своей работы в Еврокомиссии

Тимур Кашапов
28-11-2019
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Вера Йоурова, чешский член Европейской Комиссии (ЕК) в качестве приоритетов своей работы назвала защиту демократии и свободы слова. Кроме того, на своем посту Йоурова намерена следить за независимостью средств массовой информации и справедливостью выборов. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на выступление политика в Брюсселе.

Отметим, что накануне Европарламент утвердил новый состав ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Предлагаемый список поддержали 461 депутат Европарламента, 157 проголосовали против и еще 89 воздержались.Вице-президентами Еврокомиссии, помимо Веры Йоуровой, утверждены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).

 
 
 
 
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