Чешский евродепутат будет защищаться от обвинения премьером "в предательстве родины"

Eвродепутат Toмаш Здеховский в своем аккаунте в Тwitter в субботу сообщил, что будет защищаться против высказывания премьера Андрея Бабиша средствами правовой защиты.

Глава правительства в пятницу, реагируя на визит европейских законодателей в Прагу, назвал Здеховского, так же, как и евродепута от ЧР Микулаша Пексу, «предателями родины», а главу Комитета по бюджетному контролю Монику Хольмайерову «сумасшедшей». Делегация европейских законодателей 26-28 февраля находилась в Чехии с целью сбора сведений о предполагаемом конфликте интересов в отношении премьер-министра и встретилась с представителями Минфина, Минсельхоза и Минрегионразвития, а также с главой Высшего контрольного управления.

По мнению Бабиша, целью визита являлась «политическая миссия», а данные лица «педалируют тему возможного конфликта интересов премьера,действуя таким образом против интересов Чехии».

Здеховский, в свою очередь, отметил, что «мафианским практикам в нашей стране не место. В ходе визита оказалось, что конфликт интересов А. Бабиша больше, чем могло показаться. Поэтому Бабиш боится и стремится нас запугать».