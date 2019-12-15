Чешский экспорт в Великобританию вырос на 1,9 процента

Несмотря на негативные прогнозы, связанные с готовящимся выходом Великобритании из состава Евросоюза, чешский экспорт в Соединенное королевство за десять месяцев текущего года вырос на 1,9 процента и в денежном исчислении составил 175 млрд крон (7 млрд евро). Великобритания входит в число важных экономических партнеров Чехии и по объему чешского экспорта в данное государство занимает пятое место, уступая лишь Германии, Словакии, Польше и Франции.
По заявлению Отто Данека, главы Ассоциации экспортеров Чехии, предсказываемый некоторыми аналитиками уход чешских фирм с британского рынка не наблюдался.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее