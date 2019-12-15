Архив передач

Чешский экспорт в Великобританию вырос на 1,9 процента

Эва Туречкова
15-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Несмотря на негативные прогнозы, связанные с готовящимся выходом Великобритании из состава Евросоюза, чешский экспорт в Соединенное королевство за десять месяцев текущего года вырос на 1,9 процента и в денежном исчислении составил 175 млрд крон (7 млрд евро). Великобритания входит в число важных экономических партнеров Чехии и по объему чешского экспорта в данное государство занимает пятое место, уступая лишь Германии, Словакии, Польше и Франции.

По заявлению Отто Данека, главы Ассоциации экспортеров Чехии, предсказываемый некоторыми аналитиками уход чешских фирм с британского рынка не наблюдался.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 