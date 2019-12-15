Чешский экспорт в Великобританию вырос на 1,9 процента

Несмотря на негативные прогнозы, связанные с готовящимся выходом Великобритании из состава Евросоюза, чешский экспорт в Соединенное королевство за десять месяцев текущего года вырос на 1,9 процента и в денежном исчислении составил 175 млрд крон (7 млрд евро). Великобритания входит в число важных экономических партнеров Чехии и по объему чешского экспорта в данное государство занимает пятое место, уступая лишь Германии, Словакии, Польше и Франции.

По заявлению Отто Данека, главы Ассоциации экспортеров Чехии, предсказываемый некоторыми аналитиками уход чешских фирм с британского рынка не наблюдался.