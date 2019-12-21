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Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек во второй раз стал «Спортсменом года»

Антон Каймаков
21-12-2019
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Титул чешского «Спортсмена года» во второй раз был присужден чемпиону мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов Лукашу Крпалеку (29 лет). Присуждение титула «Спортсмен года», осуществляемое Клубом спортивных журналистов, состоялось в 61-й раз.

В 2016 году Лукаш Крпалек завоевал олимпийское золото в весе до 100 килограммов, а в 2019 году, в Японии, стал победителем чемпионата мира по дзюдо уже в самой тяжелой категории.

 
 
 
 
 
 
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