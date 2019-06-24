Чешский дзюдоист Крпалек одержал первую победу на Европейских играх в Минске

Катерина Айзпурвит
24-06-2019 oбновлено
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Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, оказался сильнее своего соперника – украинца Андрея Колесника. Чистую победу – «иппон» Крпалек одержал в одной восьмой финала Европейских игр в весовой категории более 100 кг. В одной четвертой финала чешский дзюдоист встретится с россиянином Иналом Тасоевым.

II Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске; в них принимают участие около 4 тыс спортсменов. Атлеты разыгрывают 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.

 
 
 
 
 
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