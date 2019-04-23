Чешский центр для детей-сирот в Сирии обойдется в 2,5 млн евро

Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, центр для детей-сирот, который построит в Сирии Чешская Республика, обойдется в сумму около 65 млн крон, или 2,5 млн евро. Проект уже находится в стадии доработки, и для его реализации Андрей Бабиш собирается учредить специальный благотворительный фонд.

Проект появился после того как в прошлом году евродепутат Михаэла Шойдрова призвала принять в Чехии 50 сирийских сирот из миграционных лагерей в Греции. Андрей Бабиш выступил резко против перемещения в страну любых беженцев из Сирии, предложив помогать сирийским детям прямо на месте.

В феврале этого года чешский премьер направил запрос об условиях, необходимых для строительства детского центра, на имя главы сирийского филиала гуманитарной организации «Красный полумесяц». Ответ был передан послу Чехии в Дамаске Эве Филипи.