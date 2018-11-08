Чешский бизнесмен заинтересован в приобретении итальянского футбольного клуба

Тимур Кашапов
08-11-2018
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Даниэль Кршетински, основной владелец энергетической компании EPH, состояние которого оценивается в 8 млрд евро, заинтересован в покупке итальянского клуба Серии А «Рома», которая принадлежит американцу Джеймсу Паллотте. Чешский бизнесмен также сделал предложение о покупке другого легендарного клуба «Милан», но владелец контрольного пакета акций «россонери» фонд Elliott Management ответил отказом.

Ранее стало известно, что самый богатый гражданин Чехии, владелец PPF Group, проявляет интерес к лондонскому «Челси», который принадлежит российско-израильскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как сообщает сервер Tyden.cz, первые переговоры должны состояться в ближайшие дни.

 
 
 
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