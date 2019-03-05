Чешский авиапроизводитель подписал международный контракт

Чешская авиастроительная компания Aircraft Industries (AI) подписала контракт о поставке трех самолетов марки L410 в Китай, которые будут использоваться компанией Yingan General Aviation для пассажирских авиаперевозок. Самолеты будут осуществлять лишь внутренние авиарейсы.

Несмотря на то, что контракт уже подписан, компания Aircraft Industries все еще не получила необходимой государственной лицензии. По словам генерального директора компании Илоны Плшковой, они планируют получить необходимый сертификат в течение 2019 года.