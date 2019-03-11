Чешский авиаперевозчик не откажется от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии

Катерина Айзпурвит
11-03-2019
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Чешский авиаперевозчик Smartwings пока не намерен отказываться от эксплуатации имеющихся у него семи пассажирских самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и примет окончательное решение на основе резолюции Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сообщила пресс-секретарь компании.

Smartwings приобрел «Боинги» в ходе обновления своего парка самолетов. Компания заказала 39 воздушных лайнеров, которые принимает постепенно. Часть из самолетов должна быть передана в аренду «Чешским авиалиниям», которые являются дочерней компанией Smartwings.

В воскресение, 10 марта, в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, в результате чего погибли все 157 человек, находившихся на борту лайнера. Ethiopian Airlines уже приостановили использование «Боингов» этого типа. По тому же пути пошел Китай.

 
 
 
 
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