Чешские зоопарки рапортуют о рекордной посещаемости

Антон Каймаков
23-10-2018
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16 чешских зоопарков в прошлом году посетило более 6 миллионов человек. В 2018 году ожидается новый рекорд, и это невзирая на то, что половина зоопарков станы увеличили стоимость входных билетов.

Залогом успеха чешских зоопарков являются новинки, предлагаемые посетителям. Зоосад города Злин, например, каждые три года представляет новую экспозицию, а каждый год реализует по несколько проектом меньшего объема. Зоопарк города Двур Кралове открыл львиное сафари и прогулку среди жирафов. В Иглаве предлагают комментированное кормление крокодилов, а в Брно в ближайшее время откроется специальная канатная дорога, позволяющая оказаться в кронах деревьев. В Праге полным ходом идет подготовка двух новых больших павильонов.

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