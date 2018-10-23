Чешские зоопарки рапортуют о рекордной посещаемости

16 чешских зоопарков в прошлом году посетило более 6 миллионов человек. В 2018 году ожидается новый рекорд, и это невзирая на то, что половина зоопарков станы увеличили стоимость входных билетов.

Залогом успеха чешских зоопарков являются новинки, предлагаемые посетителям. Зоосад города Злин, например, каждые три года представляет новую экспозицию, а каждый год реализует по несколько проектом меньшего объема. Зоопарк города Двур Кралове открыл львиное сафари и прогулку среди жирафов. В Иглаве предлагают комментированное кормление крокодилов, а в Брно в ближайшее время откроется специальная канатная дорога, позволяющая оказаться в кронах деревьев. В Праге полным ходом идет подготовка двух новых больших павильонов.