Чешские зоопарки просят разрешить им открыться раньше графика

Зоопарки обратились к чешскому правительству с коллективным письмом, в котором просят разрешить им открыть для посетителей доступ к открытым вольерам раньше намеченного. За март и апрель потери зоосадов из-за прекращения продажи билетов составили около 100 млн крон, и запрет на допуск посетителей может привести к значительному экономическому и социальному ущербу и ставит под угрозу программы по сохранению редких видов, указывают авторы письма.

Согласно графику постепенного смягчения карантина в Чехии, зоопарки могут открыть для посетителей вольеры под открытым небом только 25 мая, а доступ в крытые павильоны — с 8 июня. Чешские зоосады были закрыты с середины марта.

Под письмом подписались дирекции зоопарков городов Дечин, Двур Кралове, Либерец, Острава, Оломоуц, Брно. Они напомнили, что зоопарки на 50%–80% являются самоокупаемыми, а в условиях карантина им по-прежнему нужно кормить животных и содержать персонал.