Чешские журналисты заинтересовались пражской фирмой Евгения Пригожина, попавшей в санкционный список США

30 сентября США расширили санкции против России за вмешательство в президентские выборы. В санкционный список попала зарегистрированная в компания Чехии Linburg Industries Ltd., которую связывают с Евгением Пригожиным, фигурирующим в СМИ как «повар Путина» и лицо, финансирующее «фабрику интернет-троллей» и частную военную компанию — «ЧВК Вагнера».

Linburg Industries Ltd. была зарегистрирована в Торговом реестре Чехии 3 мая 2017 г. как филиал одноименной компании на Сейшельских островах. В графе «вид деятельности» указано: «Сдача в аренду недвижимости». 25 апреля 2019 г. исполнительным директором компании вместо гражданина Латвии Иво Жутиса был записан гражданин РФ Виталий Муренцов, которого СМИ называют «музыкантом из Петербурга, связанным с Пригожиным» (на него зарегистрировано еще несколько компаний).

Как установили журналисты издания DeníkN, чешская компания Linburg Industries Ltd. с момента своего учреждения не ведет никакой коммерческой деятельности, являясь фирмой-«пустышкой». Данное юридическое лицо ни разу не представила бухгалтерский отчет, как того требует закон. Единственным лицом в Чехии, связанным с компанией, указывает DeníkN, является маклер агентства недвижимости Century 21 Excellent Reality Ивана Питрова, которая, помимо прочего, занимается регистрацией новых компаний. Она сообщила журналистам, что не знает, чем в действительности занимается фирма, и лишь нотариально заверила внесения требуемых изменений на основании доверенности.