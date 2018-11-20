Чешские железные дороги: стоимость билетов подорожает

Стоимость проезда в поездах чешского национального перевозчика повысится на 2,5 процента, сообщает руководство компании «Чешские железные дороги». Названная причина – растущая инфляция.

Количество обслуживаемых компанией маршрутов поднимется до 7223 в день. Поезда начнут чаще ходить в соседние страны, а именно в польские города Варшава и Краков, в словацкую Жилину, а также в южноморавский город Опава. Увеличится количество мест в подвижных составах, соединяющих Прагу с Будапештом, сообщил далее член совета директоров компании «Чешские железные дороги» Михал Штепан.

Пассажирооборот за три квартала текущего года составил 133,7 миллиона человек, что почти на 3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за первые шесть месяцев 2018 г. составила 17,35 млрд крон (694 миллиона евро).