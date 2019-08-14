Чешские железные дороги намерены вложить в реконструкцию старых вокзалов 10 млрд крон

В течение пяти лет Управление Чешских железных дорог намерено вложить в реконструкцию старых вокзалов почти 10 млрд крон (более 390 млн евро). Только в течение 2019 г. будет реализовано более 50 крупных проектов по благоустройству железнодорожных станций.

Глава Администрации инфраструктуры железных дорог Иржи Свобода сообщил Чешскому телевидению, что его сотрудники наметили 350 вокзалов, где до 2024 г. будут проводиться ремонтные работы. В текущем году на реконструкцию станций будет потрачено около 900 млн крон (около 35,5 млн евро).

Чешская Республика обладает одной из самых густых железнодорожных сетей в Европе.