Чешские хоккеисты проиграли россиянам на Шведских играх со счетом 1:3

Лорета Вашкова
10-02-2019
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Чешские хоккеисты проиграли сборной России на Шведских играх, проходивших в Стокгольме с 7 по 10 февраля, со счетом 1:3. В турнирной таблице Euro Hockey Tour после трех турниров команда Милоша Ржиги отстает от россиян на восемь очков.

Следующую встречу чешские хоккеисты проведут со сборной Австрии уже в рамках Euro Hockey Challenge 10 и 13 апреля.

 
 
 
 
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