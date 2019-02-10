Чешские хоккеисты проиграли россиянам на Шведских играх со счетом 1:3

Чешские хоккеисты проиграли сборной России на Шведских играх, проходивших в Стокгольме с 7 по 10 февраля, со счетом 1:3. В турнирной таблице Euro Hockey Tour после трех турниров команда Милоша Ржиги отстает от россиян на восемь очков.
Следующую встречу чешские хоккеисты проведут со сборной Австрии уже в рамках Euro Hockey Challenge 10 и 13 апреля.
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