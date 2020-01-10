Чешские ВВС завершили патрулирование границ стран Балтии

На авиабазу в Чаславе возвратились самолеты, осуществлявшие в рамках миссии НАТО патрулирование воздушного пространства Эстонии, Литвы и Латвии. Чешские JAS-39 Gripen базировались в Эстонии.

Чешские силы уже в шестой раз охраняли границы стран Балтии, которые не обладают собственными сверхзвуковыми самолетами. В течение полугодового патрулирования границы с Россией чешские летчики 13 раз поднимались по тревоге, что является, по информации командования, среднестатистическим показателем. В воздухе чешским пилотом приходилось идентифицировать самолеты, которые нарушали правила полетов над международными водами Балтийского моря или не использовали коды идентификации. Также чешские ВВС проводили в Балтии учебные полеты.