Чешские врачи направляются на миссию в Иорданию

Врачи Факультетской больницы в Градце-Кралове на будущей неделе отправятся на миссию в Иорданию. Чешские офтальмохирурги в Аммане будут заботиться о пациентах-беженцах из местных лагерей.

Команда врачей планирует проводить операции по удалению катаракты с 20 по 29 ноября. Это уже седьмая миссия, в которой принимают участие врачи из краловеградецкой больницы. До настоящего момента чехи в рамках миссии Medevac удалили катаракту более чем тысяче пациентов, сообщила главный врач клиники Надя Йираскова.

С 21 по 30 ноября будут в Иордании лечить пациентов также чешские хирурги – ортопеды из Центральной военной больницы.