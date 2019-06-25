Чешские «Врачи без границ» работают в 13 горячих точках мира

По данным за прошлый год, в рамках организации «Врачи без границ» (MSF) в горячих точках мира работали 33 доктора из Чехии и Словакии. Чехи чаще всего оказывали помощь в Йемене, Ираке, а также в Демократической Республике Конго. Цифры за 2018 г. во вторник опубликовали представители чешского филиала MSF.

Чехи ежегодно жертвуют на счет организации более 80 миллионов крон (3,2 миллиона евро). Большее количество из этих денег идет на обеспечение медицинской помощи в Йемене, Южном Судане, Танзании и Ираке.