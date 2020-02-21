Чешские военные получили награды за службу в странах Балтии в миссии НАТО

21 февраля в военном мемориале на пражском холме Витков состоялось награждение чешских военных, которые несли службу в рядах миссии НАТО в странах Балтии. Около восьмидесяти военнослужащих получили медали за службу за рубежом и ценные подарки.

В Литве под командованием Германии действовала часть, занимающаяся обороной киберпространства. В Латвии в составе канадского батальона находился минометный взвод.

Чешская армия направила своих военных в страны Балтии в рамках развертывания там четырех международных батальонов НАТО (eFP Enhanced Forward Presence) для усиления присутствия Североатлантического альянса в регионе, что стало ответом на внешнеполитические шаги России.