Чешские военные получили награды за службу в странах Балтии в миссии НАТО

21 февраля в военном мемориале на пражском холме Витков состоялось награждение чешских военных, которые несли службу в рядах миссии НАТО в странах Балтии. Около восьмидесяти военнослужащих получили медали за службу за рубежом и ценные подарки.
В Литве под командованием Германии действовала часть, занимающаяся обороной киберпространства. В Латвии в составе канадского батальона находился минометный взвод.
Чешская армия направила своих военных в страны Балтии в рамках развертывания там четырех международных батальонов НАТО (eFP Enhanced Forward Presence) для усиления присутствия Североатлантического альянса в регионе, что стало ответом на внешнеполитические шаги России.
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