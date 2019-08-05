Чешские военные почтили память однополчан, погибших год назад в Афганистане

В 24-м механизированном батальоне, дислоцированном в г. Табор, прошла траурная церемония в память о трех военнослужащих, погибших в прошлом году в Афганистане. После исполнения Святовацлавского хорала и молитвы, которую произнес полковой капеллан, однополчане встретились с семьями погибших и посетили места их погребения.

5 августа 2018 г. 36-летний старший сержант Мартин Марцин и младшие сержанты – 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек стали жертвами террористической атаки в районе базы Баграм. Патрулируя территорию в девяти километрах от базы в сопровождении военнослужащего США и двоих афганцев, они заметили террориста, который совершил самоподрыв. Все трое чехов, находившихся в Афганистане в рамках миссии Resolute Support («Решительная поддержка»), скончались на месте.

В настоящее время в Афганистане несет службу 345 чешских военных. В ходе боевых операций на территории этой страны погибло 14 военнослужащих Чешской армии.