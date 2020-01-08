Чешские военные не пострадали от ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке. Вывод чешских солдат из Ирака пока не планируется

Весь контингент находящихся в Ираке чешских военнослужащих после ракетных ударов Ирана по американским базам находится в порядке. Об этом сообщила Чешскому информагентству ČTK пресс-секретарь Генштаба Чешской Армии Магдалена Дворжакова.

"Иран ночью атаковал две базы в Ираке, где не было чешских военных", - дополнил информацию Дворжаковой пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Ян Пейшек. Дальнейшие действия Чешская армия координирует с союзниками альянса.

В Ираке находится около сорока чешских бойцов в рамках миссии НАТО, а в Багдаде еще пятеро чешских полицейских, выполнявших роль инструкторов в подготовке специалистов для иракской армии. Североатлантический альянс несколько дней назад приостановил действие обеих программ миссии в Ираке.

"Чешская Республика пока на планирует вывод из соображений безопасности своих солдат из Ирака", - сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, находящийся с визитом в Оломоуце.

Согласно информации иранских СМИ, в результате ударов по базам США в Ираке погибло 80 человек.