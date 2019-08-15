Чешские власти намерены штрафовать компании за нераскрытие структуры собственников

Тимур Кашапов
15-08-2019
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Государство намерено штрафовать компании, которые не раскрывают структуру собственников. Размер штрафа может достигать 50 тыс. крон (около 2 тыс. евро). Штраф в 250 тыс. крон (9,5 тыс. евро) может быть наложен на компании, которые не исправляют неверные данные в соответствующих госреестрах.

По информации ČTK, санкции предусмотрены законопроектом, подготовленным Минюстом ЧР, который находится на межведомственном согласовании. Информагентство при этом напоминает, что компании должны были сообщить о своих реальных владельцах к концу 2018 года. Менее четверти компаний выполнили свои обязательства.

 
 
 
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