Чешские учителя наденут траур по школьному образованию

В четверг, 28 марта 2019 года, когда в стране будет отмечаться День учителя, чешские педагоги намерены прийти в классы в черной одежде или с траурной лентой на рукаве, чтобы выразить свое недовольство состоянием школьного образования. Учителя указывают на недостаток финансирования и другие проблемы чешской школы.

Акцию поддерживают такие организации как «Педагогическая палата» и «Учительская платформа». В прошлом году средняя зарплата-брутто учителей выросла на 11%, составив в среднем 35 тысяч крон в месяц (1450 евро). Согласно планам правительства, до 2021 года она должна повыситься в среднем до 46 тысяч крон (1900 евро).